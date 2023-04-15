Подмосковье 15 апреля 2023, 16:26 Воробьев встретился с вдовой погибшего под Херсоном протоирея Михаила Васильева Губернатор Подмосковья Воробьев встретился с вдовой погибшего под Херсоном протоиерея Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Накануне светлой Пасхи губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с вдовой протоирея Михаила Васильева. Священник погиб под Херсоном в ноябре прошлого года.

Отец Михаил был настоятелем в храме Великомученицы Варвары и Преподобного Ильи Муромца во Власихе. Многие знали его как хорошего и доброго человека, который никогда не отказывал в помощи.

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В сане священника протоирей побывал в Косове, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии. В зоне СВО он был для бойцов ангелом-хранителем, они называли его «батюшка ВДВ». С поля боя за все время вытащил 1500 человек, совершил 300 прыжков с парашютом, был для военных духовным отцом.

«У Марии шестеро детей, муж погиб, он настоящий герой. Михаил не только служил, но и жизней сколько спас. А в этом храме — с самого его основания. Оставлю Вам свой телефон, если что-то будет нужно, обязательно звоните, мы всегда готовы помочь семьям наших героев», — сказал Андрей Воробьев, обращаясь к Марии Васильевой.

В семье Васильевых шестеро детей. Трое из них в преддверии Пасхи вместе с матерью приехали в храм. На территории расположена и могила Героя России. Губернатор вместе с семьей отца Михаила возложил к ней цветы.

«Когда Михаил ездил в горячие точки, я прекрасно понимала, что это его жизнь, его стремления. Хотя волновалась, конечно, все чувствовала и переживала. Но он знал, что в этом месте очень и очень нужен людям», — рассказала Мария Васильева.

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Протоиерей погиб 6 ноября 2022 года, получив смертельное ранение, при исполнении пастырских обязанностей в Херсонской области. В трех метрах от него разорвался снаряд, выпущенный ВСУ из установки HIMARS.

Президент России Владимир Путин 8 ноября присвоил отцу Михаилу звание Героя России посмертно. Патриарх Кирилл удостоил его орденом Русской православной церкви Славы и Чести I степени. Такое награждение проходило впервые.

В декабре прошлого года вдова отца Михаила получила премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело», посвященную героям СВО. Когда Мария Васильева вышла на сцену за наградой мужа, зал приветствовал ее стоя.

Прихожане рассказали губернатору, что до сих пор с теплом вспоминают протоиерея.

«Хороший был человек. Очень жаль говорить о нем в прошедшем времени. Сегодня я тоже пришла в храм освятить куличи. Это давняя традиция, я стараюсь ее поддерживать. Ведь наши бабушки, дедушки все время так делали», — поделилась одна из местных жительниц.

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При храме уже 15 лет действует православный военно-патриотический клуб «Илия Муромец» для подростков. Многие из прихожан сегодня освящают яйца и куличи, чтобы отправить бойцам на передовую. А ребята из клуба помогают их собирать для отправки в военные госпитали Звенигорода и Подольска.

Часть помощи на следующей неделе отправят в Луганск вместе с настоятелем Главного храма Вооруженных сил России протоиереем Александром Солдатенковым.

Клуб «Илия Муромец» занимается и поисковой работой по местам боев Великой Отечественной войны. Под руководством преподавателей удалось захоронить останки 370 воинов Красной армии.

«Большое движение у нас в Подмосковье поисковиков. Спасибо большое, что объединяете ребят», — поблагодарил Андрей Воробьев.