ВСУ расстреляли 16 человек на севере Херсонской области | 360°

Спецоперация 07 октября 2022, 09:48 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ расстреляли 16 человек на севере Херсонской области Замглавы Херсонской области Стремоусов: ВСУ расстреляли 16 человек в Великой Александровке

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ВСУ расстреляли 16 человек в селе Великая Александровка на севере Херсонской области. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«В Великой Александровке, про которую рассказывают, что захватили [ВСУ], у человека на глазах расстреляли 16 мирных жителей», — сообщил он.

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По его словам, жертвами действий украинских солдат стали первые попавшихся люди. Стремоусов заявил, что сейчас о погибших нет информации. Также не указывается источник сведений о расстреле мирных жителей.

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Стремоусов отметил, что село Великая Александровка находится в буферной зоне спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. По словам замглавы подконтрольной союзным войскам Херсонской области, этот населенный пункт недавно перешел в ведение ВСУ.

Ранее стало известно о другой атаке украинской армии в регионе. По данным экстренных служб, ВСУ обстреляли автобус с мирными жителями в Херсонской области из РСЗО HIMARS. На момент написания материала известно о пяти погибших от прилета украинских снарядов.

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