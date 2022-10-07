Число погибших при обстреле ВСУ автобуса в Херсонской области увеличилось до пяти | 360°

Важное 07 октября 2022, 08:35 Поделиться Telegram

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Viber Число погибших при обстреле ВСУ автобуса в Херсонской области увеличилось до пяти Минздрав Херсонской области: 5 человек погибли при обстреле автобуса на Дарьевском мосту

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Жертвами обстрела украинскими военными гражданского автобуса в Херсонской области стали пять человек. Об этом сообщили в Минздраве региона.

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«Сегодня, 7 октября 2022 года, в 07:00 украинские националисты нанесли ракетный удар по автобусу с мирными жителями на Дарьевском мосту. Гражданские ехали на работу. В результате обстрела, к несчастью, пять человек погибли, пять пострадали», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Уточняется, что на место происшествия быстро прибыли бригады скорой помощи, они оказали экстренную медицинскую помощь людям.

Пострадавших с осколочными ранениями доставили в лечебные учреждения Херсонской области. Врачи оказывают им всю необходимую медпомощь. По последним данным, состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.

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