ВСУ готовят Запорожью судьбу Мариуполя | 360°

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ВСУ готовят Запорожью судьбу Мариуполя

Член ВГА Рогов: ВСУ хотят использовать жителей Запорожья как живой щит

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ВСУ расселяют боевиков в отобранные или брошенные квартиры в Запорожье, чтобы использовать живущих рядом мирных жителей как живой щит. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По словам Рогова, боевики поселились уже почти в полутора тысячах квартир в левобережной части города.

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«Их расселяют группами по пять-семь человек, не больше, чтобы один прилет их не уничтожил», — пояснил он.

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Рогов добавил, что ВСУ действуют по принципу, который использовали в Мариуполе, когда точно так же прикрывались мирными жителями.

Ранее он заявил о намерениях властей Украины сорвать отопительный сезон в Запорожской области. По его мнению, такие действия можно сравнить с геноцидом. Рогов отметил, что ВСУ обстреливают системы отопления, водоснабжения, связи и электричества.

«Мы видим зачистку жизненного пространства, классический геноцид», — заключил он.

ВСУ

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