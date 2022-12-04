Спецоперация 04 декабря 2022, 10:37 Украину уличили в подготовке «аммиачной» провокации Источник РИА Новости: Украина готовит провокацию по срыву транзита аммиака РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса. Об этом РИА «Новости» сообщил военно-дипломатический источник.

«Провокация спланирована и реализуется под контролем представителей спецслужб Великобритании, находящихся в Одессе. В реализации данной провокации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld», — сказал он.

Реклама

Планируется, по его словам, устроить на территории одесского припортового завода взрывы на купольных крышах хранилищ для аммиака. Таким образом должны быть разрушены подвесные перекрытия. Это все хотят в итоге назвать последствиями удара российской армии.

Реклама

Главная цель запланированной провокации — лишить Россию возможности поставлять аммиак. Он необходим для производства азотных удобрений.

Президент России Владимир Путин сообщил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что российские войска долго воздерживались от точечных ракетных ударов по объектам инфраструктуры на Украине. Это вынужденная мера.