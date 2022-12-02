02 декабря 2022, 14:44
Путин объяснил Шольцу, почему ВС России наносят удары по объектам инфрастуктуры на Украине
Президент Путин объяснил канцлеру Шольцу, почему ВС РФ ударяют по объектам на Украине
Президент России Владимир Путин сообщил канцлеру ФРГ Олафу Шольцуу в телефонном разговоре, что Вооруженные силы РФ долго воздерживались от точечных ракетных ударов по объектам инфрастуктуры на Украине. Однако в какой-то момент такие действия стали вынужденной меры из-за провокаций киевского режима. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики», — сказано в сообщении.
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Также Путин во время разговора указал на то, что западные страны, включая Германию, накачивают Украину вооружением. Российский лидер призвал немецкие власти пересмотреть свой подход к украинскому конфликту.
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По его словам, именно помощь Запад привела к тому, что Украина не хочет идти на переговоры. Кроме того, украинских радикалов такой расклад побуждает совершать новые преступления против обычных людей.
Владимир Путин
Олаф Шольц
Специальная военная операция РФ на Украине
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