Власть 02 декабря 2022, 14:44 Путин объяснил Шольцу, почему ВС России наносят удары по объектам инфрастуктуры на Украине Президент Путин объяснил канцлеру Шольцу, почему ВС РФ ударяют по объектам на Украине

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Президент России Владимир Путин сообщил канцлеру ФРГ Олафу Шольцуу в телефонном разговоре, что Вооруженные силы РФ долго воздерживались от точечных ракетных ударов по объектам инфрастуктуры на Украине. Однако в какой-то момент такие действия стали вынужденной меры из-за провокаций киевского режима. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики», — сказано в сообщении.

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Также Путин во время разговора указал на то, что западные страны, включая Германию, накачивают Украину вооружением. Российский лидер призвал немецкие власти пересмотреть свой подход к украинскому конфликту.

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По его словам, именно помощь Запад привела к тому, что Украина не хочет идти на переговоры. Кроме того, украинских радикалов такой расклад побуждает совершать новые преступления против обычных людей.