03 августа 2023, 05:30
Стало известно о группировке сил ВСУ у Артемовска
Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ группируют силы на подступах к Артемовску
Украинские военные группируют силы на подступах к Артемовску, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин. В комментарии РИА «Новости» от добавил, что идут бои за Клещеевку, Курдюмовку и Андреевку.
«На Артемовском направлении противник группирует достаточно большие силы и не перестает атаковать. Бои за Клещеевку, Курдюмовку, Андреевку — они до сих пор продолжаются», — сказал Гагин.
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Он назвал указанные населенные пункты ключами к возможности атаковать сам Артемовск. Клещеевка, как заметил Гагин, сейчас находится под контролем ВС России, добавил RT.
«Часть высот в районе Клещеевки заняты противником и противник оттуда ведет огонь по подступам к Артемовску, и в принципе контролирует часть территории», — сказал советник врио главы ДНР.
Он назвал это «некой проблемой», которую, по мнению Гагина, решат российские ВКС, уточнили «Известия».
Ранее Гагин отмечал, что российские силы ведут наступление на Авдеевку в ДНР с трех сторон — по аналогии с освобождением Артемовска. Он напомнил, что в тот раз ВС России «обняли» сам населенный пункт, а потом уже выгнали оттуда противника.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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