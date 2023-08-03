Спецоперация 03 августа 2023, 03:59 ВС России решили наступать в Авдеевке по примеру Артемовска Советник врио главы ДНР Гагин: ВС РФ наступают на Авдеевку по примеру Артемовска РИА «Новости»

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Вооруженные силы России ведут наступление на Авдеевку в ДНР с трех сторон — по аналогии с освобождением Артемовска. Об этом РИА «Новости» рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«На Авдеевском направлении мы наступаем с трех сторон: это в лоб, по флангам. И по большому счету, скорее всего, будет применена тактика, которую применили в Артемовске и в Соледаре, когда мы обняли сам населенный пункт, а потом уже выгнали противника», — пояснил он.

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По словам Гагина, украинские войска имеют в Авдеевке достаточно серьезный укрепрайон и эшелонированную оборону. При этом у противника сильно истощены силы, поэтому в последнее время он предпринимает не такие регулярные попытки атаковать.

Как уточнил врио главы ДНР, в сутки происходят примерно пять атак. Еще месяц назад их интенсивность была больше.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контрнаступление ВСУ получилось совсем не таким, каким его задумывали.