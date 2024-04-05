Спецоперация 05 апреля 2024, 08:10 Стало известно о быстром продвижении ВС России под Авдеевкой Советник главы ДНР Гагин: ВС РФ стремительно продвигаются под Авдеевкой РИА «Новости»

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ВСУ каждый день теряют все новые позиции и укрепрайоны на Авдеевском направлении — российская армия стремительно продвигается вперед. Об этом РИА «Новости» рассказал советник главы ДНР Ян Гагин.

«Каждый день мы получаем сообщения о взятии или уничтожении очередного укрепрайона противника либо о взятии очередного населенного пункта», — констатировал он.

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Гагин отметил, что ВСУ не планировали отступать из Авдеевки и считали ее «последней крепостью», верили, что «хозяева из НАТО будут постоянно их снабжать» и помогут удержать населенный пункт. Войска противника даже не подготовили запасные линии обороны — в итоге отступать пришлось в неподготовленные для нее населенные пункты, где не получается задержаться, рассудил советник главы республики.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для страны наступает «критический момент» в свете нехватки вооружения и того, что США продолжают обсуждать выделение помощи ВСУ.