Спецоперация 05 апреля 2024, 07:43 Украина признала, что для нее наступил «критический момент» Глава офиса президента Ермак: Украина приближается к критическому моменту Ministry of Defense of Ukraine

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Для Украины то ли наступает, то ли уже настал «критический момент» на фоне нехватки вооружения и продолжающихся обсуждений по выделению помощи ВСУ в американском конгрессе. Об этом в интервью Politico заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Я надеюсь, что он [законопроект о выделении помощи Украине со стороны США] будет принят в этом месяце. Украина приближается к критическому моменту», — подчеркнул он.

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Через некоторое время Ермак добавил, что «сейчас критический момент». По его словам, крайне важно, чтобы пакет помощи от США одобрили уже в апреле. ВСУ очень нужны дополнительные системы ПВО и ракеты для ЗРК Patriot. Помочь Украине нужно как можно скорее, «время — проблема», резюмировал глава офиса президента страны.

Ранее стало известно, что ВСУ из-за нехватки военной техники вынуждены были преобразовать механизированную бригаду в пехотную. Название изменилось и в соцсетях.