Спецоперация 16 апреля 2024, 18:37 Стало известно имя бойца ВСУ, смерть которого спровоцировала слухи о гибели Буданова «АиФ»: слухи о гибели Буданова возникли после смерти сержанта Петриченко РИА «Новости»

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Военнослужащий, смерть которого на передовой спровоцировала слухи о гибели начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Киридда Буданова и главкома ВСУ Александра Сырского, — младший сержант Павел Петриченко. Его имя назвал «АиФ».

Журналисты пояснили, что о его смерти сообщили украинские военнослужащие. Это произошло не в Чугуеве, как пишут некоторые СМИ, а в ДНР.

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О гибели Петриченко сообщили сами украинские военные. При этом сообщается, что сержант погиб 15 апреля не в харьковском Чугуеве, а в ДНР. Обстоятельства точно не установлены. Издание отметило, что Петриченко на Украине известен как «мотивированный и идейный враг», однако в России его знают мало.

Павел Петриченко то ли попал под обстрел ВС России, то ли под снайперскую пулю.

Информация о смерти кого-то из «важных чинов» распространилась в украинских пабликах. Поползли слухи о том, что это Сырский или Буданов, которых могли ликвидировать в Чугуеве.