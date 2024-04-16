Спецоперация 16 апреля 2024, 15:47 Буданов или Сырский могли попасть под удар российских войск у Харькова ВС России могли уничтожить главу ГУР Буданова или главкома ВСУ Сырского РИА «Новости»

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Удар ВС России по полигону в Чугуеве у Харькова мог привести к ликвидации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского или начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

«Ряд каналов пишут, что на месте был не Буданов, а главком ВСУ Сырский. Но все сообщения сейчас идут с упором на то, что уничтожены важные чины», — отметили авторы материала.

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По данным Telegram-канала, под удар могли попасть украинские офицеры. Официальной информации по этому поводу от властей Украины не поступало.

В зоне специальной операции погиб мэр города Лебедин в Сумской области Украины Александр Бакликов. Он отправился на поле боя в качестве добровольца.