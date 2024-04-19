19 апреля 2024, 17:02
Стало известно число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за последнюю неделю
Минобороны: за неделю в плен сдались 27 украинских военных
Военнослужащие ВСУ продолжают сдаваться в плен российской армии. В период с 13 по 19 апреля ряды пленных пополнили 27 бойцов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В течение недели сдались в плен 27 украинских военнослужащих», — отметили в ведомстве.
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Российские системы ПВО и авиация за последнюю неделю сбили 10 ракет ATACMS американского производства, шесть британских снарядов Storm Shadow и пять управляемых авиационных бомб Hammer, поставленных ВСУ Францией. Военные также уничтожили 1278 беспилотников, две ракеты HARM, четыре авиационные ложные воздушные цели MAL, 78 снарядов HIMARS, Vampire и «Ураган».
Ранее Минобороны опубликовало информацию о потерях украинской армии на Донецком направлении. По данным оборонного ведомства, ВСУ лишились порядка 3350 боевиков.
На этом направлении ВС России ликвидировали четыре танка, пять бронированных автомобилей и 31 артиллерийское орудие противника. В пресс-службе добавили, что российские войска заняли более удобные рубежи в зоне СВО.
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