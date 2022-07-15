Стаханов обстреляли ракетами HIMARS — видео
Марочко показал видео после обстрела Стаханова ракетами HIMARS
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Стаханову. Они выпустили по городу шесть ракет реактивной системы залпового огня HIMARS. Видео последствий обстрела показал в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня зафиксировало утром 15 июля один обстрел. Украинские войска в 03:45 выпустили по Стаханову шесть ракет РСЗО HIMARS с позиций вблизи Артемовска.
Они попали в разные районы города. На кадрах после атаки видны столбы черного дыма. Информации о пострадавших нет.
Националисты обстреляли Стаханов и Луганск 12 июля, выпустив за сутки 15 ракет. Народная милиция ЛНР выяснила, что они применили ракеты HIMARS семейства AFOM с дальностью стрельбы от 140 до 300 километров.