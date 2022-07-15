Вооруженные силы Украины нанесли удар по Стаханову. Они выпустили по городу шесть ракет реактивной системы залпового огня HIMARS. Видео последствий обстрела показал в своем Telegram-канале офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня зафиксировало утром 15 июля один обстрел. Украинские войска в 03:45 выпустили по Стаханову шесть ракет РСЗО HIMARS с позиций вблизи Артемовска.

Они попали в разные районы города. На кадрах после атаки видны столбы черного дыма. Информации о пострадавших нет.

Националисты обстреляли Стаханов и Луганск 12 июля, выпустив за сутки 15 ракет. Народная милиция ЛНР выяснила, что они применили ракеты HIMARS семейства AFOM с дальностью стрельбы от 140 до 300 километров.