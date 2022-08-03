США и их союзники «признаются» в создании «IT-армии Украины» для атак на российскую инфраструктуру. Об этом заявил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов.

В беседе с РИА «Новости» Сыромолотов также отметил, что они применяют информационные технологии в наступательных целях.

На состоявшейся третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) российская делегация, «основываясь на фактах, напомнила, что именно США и их союзники применяют ИКТ в наступательных целях», отметил собеседник агентства.

«Признаются и в том, что создали „IT-армию Украины“ для атак на российскую инфраструктуру», — сказал Сыромолотов.

Хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») еще в середине июля раскрыла ряд фактов о Вооруженных силах Украины. По их данным, в украинскую разведку намеренно набирали людей с криминальным прошлым, а США помогают властям Украины планировать удары по российским территориям. При этом, как предупредили эксперты, к такой информации стоит относиться настороженно, однако часть хакерских данных очень похожа на правду.