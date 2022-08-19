Американские власти планируют предоставить Украине очередной пакет военной помощи. Речь идет о сумме в 800 миллионов долларов, написало агентство Reuters со ссылкой на три информированных источника.

По словам собеседников агентства, президент США Джо Байден хочет предоставить Украине порядка 800 миллионов долларов в качестве дополнительной военной помощи. Для этого он использует полномочия, позволяющие санкционировать передачу избыточного оружия из американских запасов.

Как уточнили авторы материала, о выделении средств американская администрация планирует объявить в пятницу, 19 августа. При этом сумма военной помощи может измениться.

В начале августа Байден одобрил передачу Украине очередного пакета военной помощи на один миллиард долларов. Пентагон заявил, что украинские военные получат боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS и ЗРК NASAMS. Также ВСУ вооружат переносными противотанковыми ракетными комплексами Javelin. Журналисты подчеркивали, что сумма поставки станет рекордной для США.