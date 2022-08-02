США виноваты в ударах ВСУ из HIMARS по Донбассу

Американские военные советники несут полную ответственность за атаки украинских боевиков из реактивной системы залпового огня HIMARS по мирному населению Донбасса. Об этом «360» сообщил военный эксперт, директор музея войск ПВО в поселке Заря Юрий Кнутов.

«Если мы говорим, какая лежит ответственность на американских военных советниках за удары, которые наносятся по Донецку и другим мирным объектам, то это ответственность 100%-я. Последние заявления только подтверждают те опасения, о которых говорят руководители республик Донбасса», — сказал он.

Кнутов уверен, что после заявлений Минобороны Украины о консультациях с США перед ударами из HIMARS на Западе не последует никакой реакции в СМИ, потому что эту информацию просто не опубликуют.

«Была информация от украинских вооруженных сил, что в режиме онлайн военные Украины получают информацию с американских, британских и других спутников, что позволяет им выбирать цели и наносить удары», — сказал он.

Кнутов объяснил, что украинцы западной аппаратурой в совершенстве не владеют, им помогают западные советники, которые могут давать рекомендации.

«Наличие информации в режиме онлайн позволяет быстро и точно наносить удары с помощью HIMARS, которые наводятся на цель при участии системы GPS», — сказал Кнутов.

Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил изданию The Telegraph, что военные перед атаками из HIMARS консультируются с США по выбору целей.