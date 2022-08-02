Разведка Украины сообщила о консультациях с США перед ударами из HIMARS

Украинские военные перед нанесением ударов из ракетных систем залпового огня HIMARS консультируются с кураторами из США. Об этом изданию The Telegraph рассказал представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, военные передают американским коллегам координаты возможной цели, которые в любой момент могут отменить атаку, если недовольны ей.

«У нас хорошие спутниковые снимки и отличное сотрудничество с нашими партнерами. Нам передают нужные данные в режиме реального времени», — сказал Скибицкий.

При этом представитель Минобороны подчеркнул, что США не занимаются прямым целеполаганием, поскольку не хотят считаться стороной конфликта против России.

Накануне украинские боевики нанесли удар из HIMARS по населенному пункту Стаханов в Луганской Народной Республике.

Ветеран российской разведки Рустем Клупов предположил, что российские военные уничтожат установки HIMARS примерно к сентябрю.