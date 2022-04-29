США не смогли доказать обвинения против России об использовании химоружия на Украине

США не могут подтвердить использование Россией химического оружия на Украине. Это подтвердил американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщил ТАСС.

Блинкен, когда отвечал на вопрос представителя Конгресса, республиканца Адама Кинзингер от штата Иллинойс, отметил, что у США нет подтверждений тому, что РФ якобы могла или может применить химическое оружие против ВСУ или населения Украины.

«Но, несмотря на это, мы крайне внимательно изучаем данный вопрос. Я не думаю, что мы смогли подтвердить это применение <…> Что касается применения химического оружия, я думаю, что здесь можно сказать, что мы еще не подтвердили факт применения, но это то, на чем мы весьма сосредоточены», — сказал американский госсекретарь.

Провокации, которые готовят Соединенные Штаты, вызваны успехами России в спецоперации, ранее сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Он указал, что в последнее время руководители западных стран регулярно бросались провокационными заявлениями о том, что Россия якобы может применить оружие массового поражения на Украине.