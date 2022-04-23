США запланировали провокации для обвинения ВС РФ в применении оружия массового поражения на Украине

США готовят провокации для обвинения российских военных в применении химического, биологического или ядерного оружия на Украине. Такими сведениями располагает Минобороны РФ, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Об этом написало РИА «Новости».

По его словам, план США — реакция на успехи Вооруженных сил РФ на спецоперации.

Генерал напомнил, что в последнее время руководители западных стран регулярно позволяют себе провокационные заявления о том, что Россия может применить оружие массового поражения. К примеру, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд 27 февраля заявила, что РФ намерена использовать любые инструменты «под чужим флагом», в том числе химическое и биологическое оружие, для запугивания мирных жителей Украины.

«На этом фоне Государственный департамент США положительно рассмотрел <...> передачу Украине до 400 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, 390 приборов РХБ разведки и 15 разведывательных машин „Страйкер“», — рассказал Игорь Кириллов.

Ранее, 19 апреля, стало известно, что провокацию в отношении России готовит Служба безопасности Украины. По предварительной информации, Украина планировала обвинить российских военных в массовых убийствах в Одесской области.