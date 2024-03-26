Спецоперация 26 марта 2024, 10:09 Сроки наступления России оценили на Украине Киевский политтехнолог Гайдай: Россия начнет наступление в ближайшее время РИА «Новости»

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Российские военные в ближайшее время начнут наступление в зоне специальной операции. Об этом заявил глава Мукачевской районной государственной администрации, политтехнолог Сергей Гайдай, его слова привело украинское издание «Страна.ua».

«В ближайшее время. Недолго осталось до того, чтобы руководители областных администраций официально отчитались, чтобы все сделали для этого», — сказал он.

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Гайдай отказался называть точную атаку. Он мотивировал это тем, что эфир якобы смотрят в России и корректируют свои планы.

«Российская армия накапливает средства и силы для наступательных операций. При этом Украина недополучает средства противовоздушной обороны и определенное вооружение из-за задержки по согласованию военной помощи от США», — добавил политтехнолог.

Президент России Владимир Путин заявлял, что ВС России прочно владеют инициативой в зоне боевых действий и ведут успешное наступление.