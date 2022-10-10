Спецоперация 10 октября 2022, 09:41 Поделиться Telegram

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Viber Спутниковую группировку НАТО стоит «погасить» — депутат Госдумы Депутат ГД Шеремет призвал «погасить» спутниковую группировку НАТО Defense.gov

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Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил «погасить» спутниковую группировку НАТО. По его мнению, она ведет разведывательную деятельность и координирует ракетные удары украинских войск по новым территориям России.

«Стоит погасить спутниковую группировку НАТО, которая сегодня используется украинскими войсками для разведки и наведения ракетных ударов с помощью РСЗО HIMARS по Херсонской, Запорожской областям, а также ДНР и ЛНР», — сказал Шеремет РИА «Новости».

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Он отметил, что Россия имеет оружие, которое может это сделать. Депутат назвал комплекс лазерный комплекс «Пересвет».

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Шеремет обратил внимание, что спутники Североатлантического альянса уничтожают граждан России.

«Мы имеем полное право […] вывести их строя, так как они способствуют агрессии против России», — считает Шеремет.

Он выразил мнение, что без спутникового сопровождения, HIMARS утратят точность и станут менее опасны.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли населенный пункт Старобельск из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате был ранен один мирный житель, повреждения получили четыре жилых дома, хлебопекарня, служебный автомобиль МЧС и пункт временного размещения граждан.

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