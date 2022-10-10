ВСУ обстреляли Старобельск из РСЗО HIMARS | 360°

Все новости

Спецоперация

10 октября 2022, 07:55

Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных во Владимирской области

Спецоперация

10 октября 2022, 07:53

ВСУ пожаловались на дефицит инструкторов из-за больших потерь

Реклама

Спецоперация

10 октября 2022, 07:46

ВСУ обстреляли Старобельск из РСЗО HIMARS

Спецоперация

10 октября 2022, 07:31

Гаубицы «Мста-Б» уничтожили пункт временной дислокации диверсионной разведгруппы ВСУ

Мир

10 октября 2022, 07:29

Евросоюз опробовал в восьмом пакете антироссийских санкций новый подход — СМИ

Общество

10 октября 2022, 07:22

Власти Новосибирской области обещали выплатить мобилизованным по 100 тысяч рублей

Спецоперация

10 октября 2022, 07:18

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Спецоперация

10 октября 2022, 07:01

Украинские военные обстреляли Рубежное в ЛНР

Технологии

10 октября 2022, 06:41

Ракету-носитель «Союз» с аппаратом «Глонасс-К» отправили на орбиту

Спецоперация

10 октября 2022, 07:46

ВСУ обстреляли Старобельск из РСЗО HIMARS

СЦКК ЛНР сообщил об атаке ВСУ по Старобельску из РСЗО HIMARS

Читать 360tv в

Украинские военные обстреляли населенный пункт Старобельск из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

В результате обстрела пострадал один мирный житель, а также повреждения получили четыре жилых дома, хлебопекарня, служебный автомобиль МЧС и пункт временного размещения граждан.

Реклама

Также под огнем ВСУ оказался город Рубежное, по которому также применили ракету из HIMARS.

Реклама

Кроме того, минувшей ночью украинские военные вновь обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР с применением снарядов натовского образца 155 миллиметров.

В воскресенье ВСУ нанесли удар по центру Донецка, повреждения получили фасады жилых домов и торговые ряды.

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама