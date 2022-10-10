ВСУ обстреляли Старобельск из РСЗО HIMARS | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 07:46 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ обстреляли Старобельск из РСЗО HIMARS СЦКК ЛНР сообщил об атаке ВСУ по Старобельску из РСЗО HIMARS РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли населенный пункт Старобельск из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации огня.

В результате обстрела пострадал один мирный житель, а также повреждения получили четыре жилых дома, хлебопекарня, служебный автомобиль МЧС и пункт временного размещения граждан.

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Также под огнем ВСУ оказался город Рубежное, по которому также применили ракету из HIMARS.

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Кроме того, минувшей ночью украинские военные вновь обстреляли Донецк и Ясиноватую в ДНР с применением снарядов натовского образца 155 миллиметров.

В воскресенье ВСУ нанесли удар по центру Донецка, повреждения получили фасады жилых домов и торговые ряды.

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