Спецслужбы нашли в ЛНР штаб украинского подразделения Центра психологических операций

Спецслужбы ЛНР нашли штаб подразделения Центра информационно-психологических операций Украины. Он находился в одном из зданий в Северодонецке.

По словам представителя спецслужб ЛНР, подразделение работало в бывшем здании украинского штаба оперативно-тактической группировки «Север». Сотрудники центра занимались пропагандой.

«Направление было одно — „Россия — это враги“. У них во многих документах фигурирует, что враг — это Российская Федерация. У них нет такого, что другие государства. Четко, конкретно натаскивали против Российской Федерации», — рассказал представитель спецслужб журналистам. Цитату привело РИА «Новости».

По словам мужчины, помимо пропаганды подразделение отвечало за создание фейковых новостей. Работу украинцев он сравнил со смесью Голливуда и ЦРУ.

«Взять Голливуд, взять ЦРУ, смешать это все и привезти в Украину. <…> Многие люди верили и сейчас верят тому, что вещали эти люди», — отметил сотрудник спецслужб.

Российские военные продолжают освобождать территории от украинских националистов в ходе спецоперации. Днем 7 августа они уничтожили склад с боеприпасами НАТО под Николаевом. В результате атаки ВСУ лишились 45 тонн снарядов.