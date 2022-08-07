Российские военные уничтожили склад с боеприпасами НАТО под Николаевом

Арсенал с 45 тоннами боеприпасов уничтожили российские военные в районе города Вознесенска Николаевской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, хранившееся на складе снаряды для ВСУ прислали страны НАТО.

Помимо арсенала под Николаевом российские военные нанесли удары по пяти складам с боеприпасами, один из которых боевики организовали в цеху «Свято-Ильинского машиностроительного завода» в Донецкой Народной Республике.

Воздушно-космические войска нанесли удар по пункту расположения 72-й механизированной бригады ВСУ. Боевики остановились на территории сельскохозяйственного предприятия города Артемовск в ДНР. В результате ликвидированы до 130 украинских военных и восемь единиц техники.

Также воздушные ракеты поразили позиции гаубичной батареи десантно-штурмовой бригады ВСУ в Дзержинске.

«Уничтожены до 70 военнослужащих, три самоходные артиллерийские установки „Гвоздика“ и четыре единицы автомобильной техники», — заявил Конашенков.

Также за минувшие сутки поражение получили три пункта управления ВСУ. Уничтожена живая сила и техника в 173 районах проведения спецоперации.

Конашенков добавил, что также ликвидирована пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Часов Яр.

Ответным огнем российские позиции подавили позиции семи взводов ВСУ, которые вели обстрел населенных пунктов ДНР из ракетных систем залпового огня «Град», орудий «Мста-Б» и «Гиацинт-Б».

Российские ПВО сбили в воздухе восемь украинских беспилотников и перехватили один снаряд реактивной системы залпового огня в Харьковской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции Украина потеряла: 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотник, 362 зенитно-ракетных комплекса, 4262 танка и боевых бронемашин, 789 машин РСЗО, 3273 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4756 военных автомобилей.