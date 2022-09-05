Спецоперация 05 сентября 2022, 09:49 Поделиться Telegram

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Viber Названы сроки пребывания миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС Член ВГА Запорожской области Рогов: миссия делегации МАГАТЭ на ЗАЭС завершится 6 сентября РИА «Новости»

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Миссия делегации МАГАТЭ на Запорожской АЭС завершится 6 сентября. Об этом РИА «Новости» сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Делегация 5 сентября еще работает, после чего ее миссия завершается, и они 6 сентября уезжают. Им оказано всяческое содействие. Мы заинтересованы в объективной и взвешенной оценке ситуации на АЭС», — рассказал он.

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По словам Рогова, пока нет четкого понимания, останутся ли представители МАГАТЭ на атомной станции на постоянной основе.

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Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ прекратили обстреливать Запорожскую АЭС после того, как туда прибыли представители МАГАТЭ. Он назвал прекращение обстрелов ЗАЭС весомым аргументом для того, чтобы специалисты и впредь были на станции.

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