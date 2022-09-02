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Обстрелы ЗАЭС украинскими военными прекратились после начала работы миссии МАГАТЭ

Глава ВГА Запорожья Балицкий: ВСУ прекратили обстреливать ЗАЭС после приезда миссии МАГАТЭ

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ВСУ прекратили обстреливать Запорожскую АЭС после того, как туда прибыли представители МАГАТЭ. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий телеканалу «Россия 24».

На станции остались 13 представителей миссии. Балицкий назвал прекращение обстрелов ЗАЭС весомым аргументом для того, чтобы специалисты и впредь были на станции.

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«То били каждый день, а появились [представители] МАГАТЭ на станции — и прилеты прекратились», — подчеркнул он.

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что несколько представителей миссии останутся на территории Запорожской АЭС на постоянной основе. Он уточнил, что специалистам предстоит еще много работы, сообщили «Известия».

Они уже зафиксировали факты обстрелов электростанции. Установлено, что ЗАЭС несколько раз повредили, но пока непонятно, было ли это сделано нарочно.

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