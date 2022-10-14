Совет по правам человека осудил облавы на резервистов в Москве | 360°

Спецоперация 14 октября 2022, 11:30 Поделиться Telegram

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Viber Совет по правам человека осудил облавы на резервистов в Москве Член СПЧ Кабанов сообщил о случаях облав на резервистов в Москве возле метро

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Случаи проведения облав на резервистов для частичной мобилизации появились в Москве, повестки вручали, в том числе, работникам Московской городской телефонной сети. Об этом в Telegram-канале сообщил член Совета по правам человека Кирилл Кабанов.

«Ко мне обратился руководитель МГТС. Он рассказал, что возле станции метро „Щелковская“ его работника задержали в ходе облавы на уклонистов. Хватали всех и говорили, что должна быть справка о брони от мобилизации», — написал он.

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Кабанов заявил, что такие методы являются примером беззакония, которые создают негативное отношение общества к процедуре частичной мобилизации.

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«Вреда от таких действий еще больше, чем от укропропаганды. Думал, что такие истории являются фейком, но про них мне рассказали люди, которым я полностью доверию и знаю лично», — добавил член СПЧ.

Также Кабанов заявил, что обратится к главе Совета с просьбой сделать соответствующий запрос в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что повестки получили сотрудники столичной IT-компании «РДЛ-Телеком», хотя у них была бронь от мобилизации. Позднее Минцифры сообщило, что разработчики все-таки не отправятся в ряды ВС РФ, так как им полагается законная отсрочка.

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