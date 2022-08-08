Совфед предложил изъять российское имущество иностранцев

В России необходимо разработать и внедрить законодательство, которое позволит изымать местное имущество иностранцев. Таким предложением в Telegram-канале поделился глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности украинской, в России и на освобожденных территориях Украины», — написал он.

По его мнению, это предложение нужно детальнее рассмотреть вместе с правительством на осенних сессиях.

Ранее о конфискации российского имущества на Украине высказался заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, РФ уже возвращает себе активы, нажитые киевским режимом. Причем это происходит «на земле», а правительство Украины изымает имущество РФ только лишь «на бумаге». Также Медведев отметил, что возвращением российских активов на освобожденных территориях занимаются вооруженные силы страны.