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    08 августа 2022, 12:27

    Совфед предложил изъять российское имущество иностранцев

    Сенатор Клишас заявил, что РФ нужно законодательство для конфискации имущества украинцев

    Александр Иванов

    В России необходимо разработать и внедрить законодательство, которое позволит изымать местное имущество иностранцев. Таким предложением в Telegram-канале поделился глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

    «Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности украинской, в России и на освобожденных территориях Украины», — написал он.

    По его мнению, это предложение нужно детальнее рассмотреть вместе с правительством на осенних сессиях.

    Ранее о конфискации российского имущества на Украине высказался заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, РФ уже возвращает себе активы, нажитые киевским режимом. Причем это происходит «на земле», а правительство Украины изымает имущество РФ только лишь «на бумаге». Также Медведев отметил, что возвращением российских активов на освобожденных территориях занимаются вооруженные силы страны.