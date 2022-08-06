Медведев ответил на заявление Зеленского о конфискации «российских активов»

ВС РФ успешно занимаются вопросами конфискации преступно нажитого киевским режимом имущества. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Так он ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского, который заявил о принудительном изъятии на Украине «российских активов».

«Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его обращением в собственность Российской Федерации успешно занимаются наши вооруженные силы», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Зеленский ранее заявил, что на Украине конфискованы российские активы на сумму 765 миллионов долларов. Он отметил, что украинское правительство продолжает заниматься этим вопросом. Чиновники выступают с предложением конфисковать еще 900 объектов, которые являются собственностью Российского государства. После этого, как уточнил президент Украины, будут рассмотрены активы резидентов страны, которые составляют примерно 36 тысяч позиций.