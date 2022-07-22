Совфед отреагировал на возможную поставку Украине западных истребителей

Возможные поставки на Украину западных истребителей не помогут ВСУ, так как самолетам неоткуда взлетать. Об этом РИА «Новости» заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

«Все аэродромы на Украине уничтожены, западным самолетам просто неоткуда взлетать», — сказала она.

Политик подчеркнула, что поставки авиационной техники не повлияют на ход боевых действий.

«Истребителем американского или европейского производства нужно уметь управлять. Обучение инженерно-технического и летного состава занимает долгие месяцы, это не делается за один день», — заключила Ковитиди.

Ранее начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун не исключил, что украинские войска в рамках очередного пакета военной помощи получат американские истребители.