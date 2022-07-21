Американский генерал не исключил, что Украина скоро получит истребители от Запада

Страны Запада могут в ближайшем будущем поставить Украине истребители. Такое заявление сделал начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун.

«Есть американские (истребители), есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafale. Так что есть целый ряд различных истребителей, которые могли бы отправиться на Украину… Это будет что-то нерусское, я, наверное, мог бы вам это сказать. Чего я не могу сделать, так это сказать тебе, что это будет», — сказал он. Его процитировало издание Politico.

Командующий национальной гвардииштата Калифорния в США Дэвид Болдуин призвал власти своей страны задуматься о передаче Украине истребителей советского производства, написало РИА «Новости».

Данную инициативу обсуждали и ранее, но американская администрация наложила на эту инициативу вето, чтобы не увеличивать возможность прямой конфронтации с РФ.

Французский президент Эммануэль Макрон, по данным украинского агентства «Укринформ», заявил о договоренностях между странами Запада не поставлять Украине определенные виды оружия. В частности, речь шла о танках и штурмовых самолетах.