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    11 июня 2022, 07:09

    Советник Зеленского озвучил данные о потерях ВСУ

    Советник президента Арестович: Украина в ходе спецоперации потеряла почти 10 тысяч бойцов

    Максим Зинкин

    Украинская армия после начала специальной операции потеряла погибшими около 10 тысяч бойцов. Такие данные в эфире YouTube-канала «Фейгин-Live»* озвучил советник украинского президента Алексей Арестович, написало РИА «Новости».

    «Около десяти тысяч человек мы потеряли, где-то так», — заявил Арестович.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия не может наступать на позиции войск ДНР и ЛНР в Донбассе, поскольку уступает в техническом оснащении.

    Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ используют школы в качестве боевых точек, размещая в них артиллерийские орудия и бронетехнику.

    * Признан в России СМИ-иноагентом.