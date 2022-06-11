11 июня 2022, 07:09
Советник Зеленского озвучил данные о потерях ВСУ
Советник президента Арестович: Украина в ходе спецоперации потеряла почти 10 тысяч бойцов
Украинская армия после начала специальной операции потеряла погибшими около 10 тысяч бойцов. Такие данные в эфире YouTube-канала «Фейгин-Live»* озвучил советник украинского президента Алексей Арестович, написало РИА «Новости».
«Около десяти тысяч человек мы потеряли, где-то так», — заявил Арестович.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия не может наступать на позиции войск ДНР и ЛНР в Донбассе, поскольку уступает в техническом оснащении.
Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ используют школы в качестве боевых точек, размещая в них артиллерийские орудия и бронетехнику.
* Признан в России СМИ-иноагентом.