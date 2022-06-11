Советник Зеленского озвучил данные о потерях ВСУ

Украинская армия после начала специальной операции потеряла погибшими около 10 тысяч бойцов. Такие данные в эфире YouTube-канала «Фейгин-Live»* озвучил советник украинского президента Алексей Арестович, написало РИА «Новости».

«Около десяти тысяч человек мы потеряли, где-то так», — заявил Арестович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия не может наступать на позиции войск ДНР и ЛНР в Донбассе, поскольку уступает в техническом оснащении.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ используют школы в качестве боевых точек, размещая в них артиллерийские орудия и бронетехнику.

* Признан в России СМИ-иноагентом.