ВСУ оборудовали новые огневые позиции в школах ДНР

Украинские силовики продолжают использовать образовательные учреждения ДНР в военных целях. Они оборудовали новые огневые точки в нескольких населенных пунктах, сообщили в Минобороны РФ.

В Славянске в зданиях станции юных техников и школы № 7 на улице Энергетиков боевики оборудовали огневые позиции, а на прилегающей территории разместили бронетехнику и артиллерийские орудия, заявили в российском оборонном ведомстве.

Подразделения ВСУ и нацформирований аналогичным образом расположились в Доброполье. Они заняли школу-интернат на улице Независимости, общеобразовательную школу № 7 на Саратовской улице, спецшколу № 4 и лицей № 5 на Первомайской улице. Военные оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов.

«В селе Клебан-Бык вблизи водонапорной станции и на территории средней общеобразовательной школы украинскими националистами оборудованы опорные пункты, размещено тяжелое вооружение и РСЗО. в Краматорске в помещениях мебельной фабрики развернут штаб подразделений ВСУ», — уточнили в Минобороны.

Как подчеркнули в министерстве, украинские националисты не дают местному населению выехать в безопасные районы.