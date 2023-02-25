Мир 25 февраля 2023, 14:26 КНР изучит возможность поставок БПЛА для ВС России WSJ: Китай может отправить БПЛА и артиллерию на нужды России РИА «Новости»

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Власти Китая изучают вопрос о поставках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллерийских систем на нужды России. Об этом сообщили журналисты издания The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Авторы материала отметили, что эта тема находится только в стадии обсуждения. Однако журналисты подчеркнули, что реализация поставок китайской военной техники в Россию серьезно изменит ситуацию в зоне спецоперации.

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Также авторы статьи заявили, что сам факт таких обсуждений сказывается на обстановке в местах боестолкновений ВСУ и союзных сил в момент, когда обе стороны готовятся к наступлению.

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По мнению журналистов WSJ, если власти Китая решатся на такой импорт, то отношения КНР и западных стран серьезно изменятся на несколько лет.

Со ссылкой на источники авторы материала сообщили, что в обсуждаемую поставку могут войти не только БПЛА и артиллерийские установки, но и другие виды боеприпасов.