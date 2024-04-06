Спецоперация 06 апреля 2024, 08:52 Советник Пушилина озвучил сроки полного разминирования Авдеевки Советник Пушилина Гагин: разминирование Авдеевки займет несколько месяцев РИА «Новости»

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ВСУ во время отступления из Авдеевки заминировали обширные территории. Для разминирования города может потребоваться два-три месяца, заявил РИА «Новости» советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Он назвал обезвреживание мин сложным и опасным процессом, требующим большого количества времени.

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«Он (процесс разминирования — прим. ред.) не закончится в ближайшие недели и, возможно, даже месяц, два, три», — подчеркнул Гагин.

Советник главы ДНР отметил, что украинские войска превращали жилые дома в Авдеевке в укрепрайоны и разрушали здания.

«По свидетельствам мирного населения, они уничтожали дома, выходя из них», — указал Гагин.

Ранее Пушилин анонсировал восстановление городов в Донецкой Народной республике. Он пообещал, что в будущем начнется строительство в Марьинке, Артемовске и Авдеевке. Глава региона добавил, что сейчас восстановить населенные пункты нельзя из-за близости линии боевого соприкосновения.