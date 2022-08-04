Советник главы офиса Зеленского заявил, что ВСУ не стреляли по Донецку

ВСУ якобы непричастны к обстрелам Донецка 4 августа. Такое заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, украинские военные наносят удары по складам и штабам.

«Нам бессмысленно наносить удары по каким-то мероприятиям в Донецке. Нам необходимо разрушать три вещи: топливные склады, склады с артиллерийскими снарядами и оперативно-тактические штабы», — сказал Подоляк.

Слова советника главы офиса Зеленского при этом идут вразрез с тактикой, которую используют ВСУ, прикрываясь мирным населением как живым щитом, устраивая провокации. Несколькими днями ранее в Минобороны РФ сообщили о том, что украинские боевики расстреляли в Херсонской области автобус с мирными жителями, эвакуировавшимися на подконтрольные киевским властям территории.

«Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами и принципами международного гуманитарного права», — подчеркнули в министерстве.

Интенсивные обстрелы центра Донецка со стороны ВСУ начались сегодня утром, когда в городе должна была пройти церемония прощания с полковником НМ ДНР Ольгой Качурой. По данным мэра города, в результате обстрела известно минимум о пяти пострадавших.