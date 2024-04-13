Спецоперация 13 апреля 2024, 05:47 Советник главы ДНР назвал причину добровольной сдачи в плен бойцов ВСУ Кимаковский: идущие в «мясные» штурмы бойцы ВСУ охотнее выбирают сторону РФ РИА «Новости»

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Бойцы ВСУ охотнее переходят на сторону России, когда понимают, что командование отправило их в «мясные» штурмы». Об этом РИА «Новости» сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«В последнее время в плен попадается достаточно много, знаете, таких потрепанных украинских солдат, которых в первую очередь хочется накормить и не говорить им никаких грубых слов», — признался он.

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При этом сочувствие к украинским солдатам не отменяет проверки, «кто чего стоит». Среди сдавшихся в плен встречаются разные люди.

Есть те, кого военкомы чуть ли не на днях «вытащили из кровати», а потом отправили «как штурмовое мясо на убой» на передовую.

Но есть и такие, после проверки телефонов которых хочется взять в руки автомат. При этом никакого самосуда нет, так как российские силовики действуют в рамках закона, не нарушая уголовный кодекс, подчеркнул Кимаковский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что одно из подразделений ВСУ дезертировало в зоне спецоперации. После их бегства многие солдаты попали в окружение и погибли.