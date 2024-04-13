Спецоперация 13 апреля 2024, 05:19 Зеленский признался в бегстве подразделения ВСУ в зоне СВО Зеленский рассказал о дезертирстве подразделения ВСУ и гибели множества бойцов РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский признался студентам из Черновцов, что из-за дезертирства одного из подразделений ВСУ попало в окружение и погибло много украинских военных. Видео встречи опубликовали в его Telegram-канале.

Так он объяснил, почему выступает против объявление общей амнистии для дезертиров. Зеленский добавил, что это произошло потому, что тогда «один человек» смог надавить на свое окружение и запугать его.

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Украинские правоохранители уже нашли этого человека, но дело уже сделано — бегство подразделения привело к гибели большого количества людей, подчеркнул он.

«Он должен отвечать по закону, многие люди были убиты, а многие из них попали в плен, поэтому нельзя обобщенно всех амнистировать», — добавил Зеленский.

Ранее украинский военнопленный сообщил, какие «методы воспитания» применяют в ВСУ. Бойца могут посадить в яму, не давать ему еды и воды по несколько суток, если он откажется идти на очередной «мясной штурм». Также есть пыточные, из которых можно выйти калекой.