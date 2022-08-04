Сотрудники военкомата попытались схватить мужчину на улице в Харькове, но получили отпор

На Украине патрули прямо на улицах отлавливают мужчин и вручают им повестки с требованием явиться в военкомат. Но в Харькове мужчины оказались характерными и отбились от патрульных, сообщил «Царьград».

Потасовка попала на видео, а после разошлась по социальным сетям и Telegram-каналам. На кадрах видно, как два человека в камуфляже подходят к мужчине во дворе многоэтажки, но последний не намерен с ними разговаривать и отмахивается.

Через несколько секунд в кадре появляется пожилой мужчина. Пенсионер даже замахнулся на парней в камуфляже, а потом буквально вытолкнул мужчину с места потасовки и тот выбежал из кадра. На видео также появилась молодая женщина, которая, вероятно, сопровождала главного героя видео.

Один из мужчин в камуфляже после всего стал передавать по рации сообщение: «Срочно. Нападение».

Еще в июле поступали сообщения о том, что боевой дух ВСУ начал падать из-за новобранцев, которых отлавливают на улицах. Молодые люди попросту не хотят сражаться. Они откупаются от повесток и убегают в соседние страны, в том числе и в Россию. А в некоторых регионах сотрудников военкоматов попросту не пускают в населенные пункты. По мнению экспертов, украинцы поняли, насколько бесполезны решения их руководства и как им врут.