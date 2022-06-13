Состояние пострадавшей при теракте в Мелитополе назвали критическим

Врачи борются за жизнь девушки, пострадавшей в результате теракта в Мелитополе. Она находится в критическом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале написал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

Одна из девушек, пострадавших при взрыве в районе Братского кладбища в Мелитополе, в критическом состоянии, сообщил глава ВГА.

«Ей делают операцию, связанную с проникающим ранением в область головы. Мы молимся за нее, и наши врачи сделают все, чтобы она выжила», — написал Балицкий.

Всего в результате взрыва пострадали четыре человека — два парня и две девушки, уточнил он.

Накануне на освобожденной территории Запорожья произошел еще один теракт. Взрыв прогремел на трансформаторной подстанции в Бердянске.

Глава военно-гражданской администрации региона указал, что эти теракты, направленные против мирных жителей, еще раз доказывают, что киевский режим — режим террористов.

«Мы подчеркиваем, что никогда и никому не удастся нас оторвать от России, никому и никогда не удастся разрушить нашу мирную жизнь», — указал Балицкий.