Состояние пострадавшей при теракте в Мелитополе назвали критическим
Глава ВГА Запорожья Балицкий: раненная при теракте в Мелитополе в критическом состоянии
Врачи борются за жизнь девушки, пострадавшей в результате теракта в Мелитополе. Она находится в критическом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале написал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Одна из девушек, пострадавших при взрыве в районе Братского кладбища в Мелитополе, в критическом состоянии, сообщил глава ВГА.
«Ей делают операцию, связанную с проникающим ранением в область головы. Мы молимся за нее, и наши врачи сделают все, чтобы она выжила», — написал Балицкий.
Всего в результате взрыва пострадали четыре человека — два парня и две девушки, уточнил он.
Накануне на освобожденной территории Запорожья произошел еще один теракт. Взрыв прогремел на трансформаторной подстанции в Бердянске.
Глава военно-гражданской администрации региона указал, что эти теракты, направленные против мирных жителей, еще раз доказывают, что киевский режим — режим террористов.
«Мы подчеркиваем, что никогда и никому не удастся нас оторвать от России, никому и никогда не удастся разрушить нашу мирную жизнь», — указал Балицкий.