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    13 июня 2022, 18:10

    Состояние пострадавшей при теракте в Мелитополе назвали критическим

    Глава ВГА Запорожья Балицкий: раненная при теракте в Мелитополе в критическом состоянии

    Александр Блинов

    Врачи борются за жизнь девушки, пострадавшей в результате теракта в Мелитополе. Она находится в критическом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале написал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

    Состояние пострадавшей при теракте в Мелитополе назвали критическим

    Одна из девушек, пострадавших при взрыве в районе Братского кладбища в Мелитополе, в критическом состоянии, сообщил глава ВГА.

    «Ей делают операцию, связанную с проникающим ранением в область головы. Мы молимся за нее, и наши врачи сделают все, чтобы она выжила», — написал Балицкий.

    Всего в результате взрыва пострадали четыре человека — два парня и две девушки, уточнил он.

    Накануне на освобожденной территории Запорожья произошел еще один теракт. Взрыв прогремел на трансформаторной подстанции в Бердянске.

    Глава военно-гражданской администрации региона указал, что эти теракты, направленные против мирных жителей, еще раз доказывают, что киевский режим — режим террористов.

    «Мы подчеркиваем, что никогда и никому не удастся нас оторвать от России, никому и никогда не удастся разрушить нашу мирную жизнь», — указал Балицкий.