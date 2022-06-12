Меры безопасности усилят в Мелитополе после теракта

Власти Мелитополя решили усилить меры безопасности после произошедшего в городе теракта. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Меры безопасности в Мелитополе будут усилены», — привело слова Рогова РИА «Новости».

Ранее он заявил, что у здания местного управления МВД произошел теракт. Взрывное устройство кинули в стоящий рядом мусорный бак. В результате взрыва пострадали два человека. Девушку с тяжелой травмой доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Также медики осмотрели мужчину с ранением в области спины.

Как уточнил Рогов, по предварительной информации, мощность взрывного устройства составила 700-800 граммов в тротиловом эквиваленте. Сейчас правоохранители продолжают расследование теракта.

Приазовская часть Запорожской области находится под контролем российских военных. Мелитополь объявили временной столицей региона, так как Запорожье пока контролируют украинские войска. На освобожденной территории сформировали военно-гражданскую администрацию и уже начали выдавать местным жителям российские паспорта.