Спецоперация 23 апреля 2023, 18:10 Соловьев опубликовал фронтовое видео с сыном Пескова Владимир Соловьев показал видео с сыном Пескова на фронте

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Российский журналист и телеведущий опубликовал в Telegram-канале видео с Николаем Песковым, сыном пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки из зоны специальной военной операции (СВО).

«Видео было было снято в конце января 2023 года под Соледаром во время записи интервью с одним из расчетов реактивной артиллерии ЧВК „Вагнер“», — написал он.

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На записи Соловьев общается с молодым человеком, который признался, что боевого опыта у него не было, он служил только срочником в армии. Пойти на фронт захотел сам, чтоб поддержать свою страну.

На вопрос о профессии на «гражданке» мужчина отвечал уклончиво, лишь упомянул, что работал в разных сферах. Родители, сказал военный, сначала были в шоке, когда он сообщил им о своем желании, но поддержали.

До этого глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в репортаже Telegram-канала «Позывной Брюс» также подтвердил, что Николай был в зоне СВО артиллеристом, при этом отработал «абсолютно нормально». Бойцу, также как и всем, сказал Пригожин, иногда приходилось быть по колено в грязи.

Ранее «360» писал, что за время службы Николай получил награду — медаль «За отвагу». Среди сослуживцев никто не знал, что он сын пресс-секретаря президента, на фронт Николай Песков прибыл под другой фамилией.