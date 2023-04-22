Спецоперация 22 апреля 2023, 18:40 Сын Пескова рассказал, что получил медаль «За отвагу» Сын представителя Кремля Пескова заявил, что отец поддержал его решение участвовать в СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Николай Песков, сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, рассказал о своей службе в рядах ЧВК «Вагнер». В интервью сайту kp.ru он заявил, что сам принял решение отправиться в зону СВО, а отец поддержал его.

Николай подчеркнул, что идти на службу его никто не заставлял, он сам этого захотел, но связался с вагнеровцами через своего отца. Так он объяснил появившиеся накануне сообщения о том, что именно Дмитрий Песков отправил своего сына на фронт. Такое заявление сделал основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Реклама

«Это была моя инициатива. И абсолютно мое решение. <…> Когда я принял для себя решение участвовать в СВО, я не знал, как правильно туда попасть изначально. <…> Поэтому, да, мне пришлось обратиться к отцу. Я спросил, как мне правильно с ними связаться. И он мне в этом помог», — рассказал Николай.

При этом все члены его семьи поддержали это решение, хотя и сильно переживали.

По словам Пескова-младшего, он прослужил по контракту около полугода. Работал с РСЗО «Ураган». Среди сослуживцев никто не знал, что он сын пресс-секретаря президента, на фронт он прибыл под другой фамилией. За время службы Николай получил награду — медаль «За отвагу».

Свое решение отправиться в зону СВО Песков объяснил долгом и желанием помочь всем, кто там сейчас находится.

Ранее Пригожин рассказал, что 33-летний Николай отслужил «обычным артиллеристом» и отслужил «нормально», напомнило ИА «Nation news».