Спецоперация 22 марта 2023, 09:23 Солдаты ВСУ не стали забирать тела сослуживцев после боя на Купянском направлении Экс-офицер Марочко: солдаты ВСУ не забрали тела сослуживцев на Купянском направлении Сайт президента Украины

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Украинские военные не спасли с поля боя раненых сослуживцев. Они бросили их умирать после того, как совершили неудачную попытку контратаки российских сил на Купянском направлении. Тела националистов не забирали двое суток. Об этом подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил в своем Telegram-канале.

Тела обнаружили между населенными пунктами Стельмаховка и Новоселовское, в районе украинских позиций.

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«Потери противник понес после очередной неудачной попытки контратаковать на этом участке фронта еще двое суток назад, однако тела до сих пор никто не забрал», — сказал Марочко.

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По его словам, после сражения раненые бойцы ВСУ еще оставались живы, но так как им никто не помог, через некоторое время они скончались. Также подполковник НМ ЛНР в отставке заявил, что правоохранительные органы Украины не реагируют на слова жителей о мародерстве солдат ВСУ на территории ДНР.