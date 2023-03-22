Спецоперация 22 марта 2023, 08:47 Украинские правоохранители проигнорировали сообщения о мародерстве солдат ВСУ в ДНР Отставной подполковник НМ ЛНР Марочко: правоохранители Украины игнорируют мародерство ВСУ Сайт президента Украины

Читать 360tv в

Украинские правоохранители не реагируют на сообщения жителей о мародерстве солдат ВСУ в ДНР, в населенных пунктах на западе от Артемовска. Об этом ТАСС рассказал отставной подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, сославшись на данные российской разведки.

По его словам, украинские боевики расхищают имущество мирных жителей под предлогом нужд армии. Отбирают и ценные вещи.

Реклама

«Правоохранительные органы заявления о фактах бесчинства брать отказываются», — подчеркнул Марочко.

Реклама

Ранее отставной подполковник Народной милиции ЛНР сообщил, что в украинских войсках катастрофически не хватает офицеров, поэтому теперь это звание хотят присваивать даже солдатам без высшего образования — главное, чтобы у них имелся опыт: не менее трех месяцев военной службы в зоне боевых действий и еще минимум три месяца успешного выполнения обязанностей в любой должности офицерского состава. По информации Андрея Марочко, законопроект уже подали в Верховную раду.