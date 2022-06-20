Чеченское подразделение «Ахмат» и союзные войска приступили к освобождению населенного пункта Малая Камышеваха, который является пригородом города Золотое в Луганской Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Продвижению российских военных мешают группировки нацистов, включая наемников из Польши, написал он.

«Наши спецподразделения успешно захватывают важные точки и планомерно продвигаются вперед», — заявил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что националисты используют местных граждан в качестве живого щита.

Кадыров пообещал, что в ближайшее время спецподразделения очистят Золотое и Малую Камышеваху от нацистов, обеспечив продвижение войск к Лисичанску.

«Для этого у нас имеются все возможности и необходимые средства, которые мы используем», — заключил он.

Накануне Кадыров сообщил о полной зачистке поселка Метелкино в ЛНР.