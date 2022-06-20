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    20 июня 2022, 11:08

    Союзные войска приступили к освобождению Малой Камышевахи в ЛНР — Кадыров

    Рамзан Кадыров: «Ахмат» и союзные войска приступили к освобождению Малой Камышевахи в ЛНР

    Максим Зинкин

    Чеченское подразделение «Ахмат» и союзные войска приступили к освобождению населенного пункта Малая Камышеваха, который является пригородом города Золотое в Луганской Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Союзные войска приступили к освобождению Малой Камышевахи в ЛНР — Кадыров

    Продвижению российских военных мешают группировки нацистов, включая наемников из Польши, написал он.

    «Наши спецподразделения успешно захватывают важные точки и планомерно продвигаются вперед», — заявил Кадыров.

    Глава Чечни подчеркнул, что националисты используют местных граждан в качестве живого щита.

    Кадыров пообещал, что в ближайшее время спецподразделения очистят Золотое и Малую Камышеваху от нацистов, обеспечив продвижение войск к Лисичанску.

    «Для этого у нас имеются все возможности и необходимые средства, которые мы используем», — заключил он.

    Накануне Кадыров сообщил о полной зачистке поселка Метелкино в ЛНР.