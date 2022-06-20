Финальный этап зачистки поселка Метелкино в ЛНР завершается. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. В операции участвуют подразделения спецназа «Ахмат» и второй корпус народной милиции ЛНР.

«Подразделения спецназа <...> завершают финальный этап зачистки поселка Метелкино от неприятеля. … Этот поселок имел важное стратегическое значение для ВСУ, так как отсюда украинские нацисты имели возможность прорваться в Северодонецк и отвлечь силы российских войск от завода «Азот». Но не тут то было. Поселок зачищен от националистов, мин и «секретов», — написал Кадыров.

Он также добавил, что большинство украинских военнослужащих «добровольно сложили оружие». Те же, кто пытался оказываться сопротивление, «уничтожались на месте».

Ранее Кадыров сообщил о сдаче в плен группы украинских военнослужащих в поселке Врубовка. Он также опубликовал видео, где пленные призывают сослуживцев одуматься и не выступать в роли «пушечного мяса».

Ранее в Минобороны отметил, что российские войска вместе с подразделениями вооруженных формирований ДНР и ЛНР взяли под контроль почти всю территорию ЛНР, кроме города Личианск и промзоны Северодонецка.