Населенный пункт Пески в Донецкой Народной Республике освободили от украинских военных, сообщили в Минобороны России. Союзные силы установили контроль над этим поселком.

«В результате наступательных действий союзных сил полностью освобожден населенный пункт Пески Донецкой Народной Республики», — заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные высокоточными ракетами морского и наземного базирования, а также при помощи РСЗО уничтожили более 70 и ранили более 300 противников из 30-й механизированной бригады ВСУ в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области.

До 170 человек и 12 единиц техники противника уничтожили в районе населенного пункта Переездное ДНР — удар по ВСУ нанесли российские ВКС, отметил Конашенков. В ходе наступательных действий союзные силы полностью уничтожили две роты 72-й механизированной бригады ВСУ. Это случилось в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике.

Ранее украинские войска ударили по территории пивзавода в Донецке. В Минобороны России назвали атаку актом терроризма.