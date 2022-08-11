Минобороны РФ назвало удар по пивзаводу в Донецке актом терроризма

Обстрел Украиной пивзавода в Донецке стал очередным актом терроризма со стороны киевского режима. В результате удара ВСУ произошла утечка более шести тонн аммиака.

В Минобороны РФ подчеркнули, что в ходе атаки на донецкий завод повреждения получила 40-тонная емкость системы охлаждения.

«Произошла утечка более шести тонн аммиака. После взрыва образовалось токсичное облако, которое распространилось на площади два квадратных километра», — заметили в ведомстве.

Один сотрудник предприятия, добавили в министерстве, погиб. Два человека получили тяжелые ожоги дыхательных путей. Последствия удара удалось оперативно ликвидировать, а благодаря оперативным действиям специалистов МЧС ДНР — не допустить жертв среди местного населения.

«Расцениваем эти преступные действия украинских властей как акты терроризма», — заявили в Минобороны РФ.

Украина не впервые обстреливает радиационно и химически опасные объекты, создавая реальную угрозу жизни и здоровью тысячам мирных жителей.

Для ликвидации аварии задействовали 13 единиц техники и более 50 человек личного состава МЧС ДНР. Работами руководил глава республиканского ведомства.